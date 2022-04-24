كل ما تحتاج لمعرفته عن نوروفيروس.. أعراضه وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

تزايدت عدد الإصابات بفيروس نوروفيروس في عدد من الدول من المهم معرفة هذا النوع من الفيروسات، وخاصة أعراضه وكيفية الوقاية منه، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، زاد معدل انتشار نوروفيروس منذ يناير الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية، كما رصدت وكالة الأمن الصحى في بريطانيا ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس مؤخراً، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نوروفيروس وطرق الوقاية، بحسب موقع " nbclosangeles".

بين 1 أغسطس 2021 و 5 مارس 2022 ، تم الإبلاغ عن 448 تفشي نوروفيروس في ولايات مختلفة، مقارنة بـ 78 حالة تفشي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ما هي نوروفيروس؟



نوروفيروس هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب القيء والإسهال والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، ويمكن أن يصيب نوروفيروس الأشخاص في أي عمر.

ما هي أعراض نوروفيروس؟



تسبب نوروفيروس التهاب المعدة أو الأمعاء، وعادة ما تظهر الأعراض على الأشخاص في غضون 12 إلى 48 ساعة بعد التعرض للفيروس.. الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

-إسهال

-التقيؤ

-المرض والتوعك

-ألم المعدة

كيف ينتقل نوروفيروس؟



يمكن أن يصاب الناس بالنوروفيروس بالطرق التالية:

عن طريق تناول الطعام أو شرب السوائل الملوثة بالنوروفيروسلمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالنوروفيروس ثم وضع يدك في فمك

-من خلال الاتصال المباشر مع شخص آخر مصاب وظهور الأعراض، خاصة عند رعاية شخص مصاب أو استخدام أدوات المائدة التي يستخدمها شخص مريض.

ما هو علاج نوروفيروس؟



لا يوجد دواء ضد نوروفيروس، لأن العدوى لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية تحارب المضادات الحيوية فقط الأمراض التي تسببها البكتيريا مثل التهاب الحلق أو السعال الديكي أو عدوى المسالك البولية.

يجب على الأشخاص المصابين بالنوروفيروس أن يشربوا الكثير من السوائل لمنع الجفاف، في حالات الجفاف الشديد، يجب عليك طلب المساعدة الطبية فورًا للعلاج بالسوائل الوريدية.

كيف يمكنني حماية نفسي من نوروفيروس؟



إليك ما يجب عليك فعله لمنع الإصابة بالنوروفيروس:

-اغسل يديك كثيرًا.

اغسل الفواكه والخضروات جيدًا واطبخ الطعام جيدًا، لأن درجات الحرارة العالية تقتل الفيروس.

-إذا أصيب شخص ما بالمرض في منزلك فقم بتنظيف الأسطح الملوثة وغسل ملابس هذا الشخص وفراشه جيدًا.

-يجب على الأشخاص المصابين بالنوروفيروس عدم تحضير الطعام أثناء ظهور الأعراض عليهم.

-إذا كان لدى الشخص أعراض محتملة لفيروس نوروفيروس، فيجب عليه البقاء في المنزل لأنه فيروس شديد العدوى.