وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه وفد طبي ضم كلا من الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الطؤاري والدكتورة مني عبدالناصر مدير إدارة الجودة والدكتور عبدالله جاد عضو إدارة الجودة، وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة، الخدمات الطبية بمحيط الكنائس وداخلها للإطمئنان علي انتظام تقديم الخدمة، وخدمات المبادرات الرئاسية والتوعية والتثقيف الصحي وخدمات الطؤارئ، وذلك ضمن إجراءات التأمين الطبي للإحتفالات.

يأتى ذلك بناء علي توجيهات خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف تقديم الخدمات الصحية أثناء احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد و التأمين الطبي الكامل و توفير أوجه الرعاية الصحية للمحتفلين حيث تابع "دويدار" الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد بمحيط مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأخميم وساقلتة و كنيسة مارجرجس و كنيسة بيت الرحمة .

وإطمئن "دويدار" إلي الخدمات الصحية المقدمة و انتظام عمل الفرق وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية و الخدمات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات بالعيادات المتنقلة وانتشار فرق التوعية والتثقيف الصحي لتقديم النصائح الصحية ، للمواطنين وجاء ذلك بحضور الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان و الدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية .

وحرص دويدار أثناء تفقد الخدمات علي تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين من المتواجدين ومتلقي الخدمة الطبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً المولي عز وجل ان يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات .

معرباً عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين و مسيحيين ،مؤكداً اننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائماً معا .

