وصول أكثر من 260 لاجئا من الروهينجا إلى إندونيسيا

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وصل أكثر من 260 لاجئا من أقلية الروهينجا، بينهم نساء وأطفال، إلى إقليم آتشيه في إندونيسيا بعد أن ظلوا في البحر لعدة أيام.

وقال مسؤول في شرق آتشيه اليوم /الاثنين/ إن أحدث مجموعة من اللاجئين وصلت إلى شاطئ في بلدة ويست بيورولاك الليلة الماضية، موضحا أن عددهم يبلغ 264 شخصا بينهم 117 رجلا و147 امرأة وحوالي 30 طفلا.

وأضاف أنهم كانوا في البداية على متن قاربين، أحدهما غرق قبالة الساحل بينما تمكن الثاني من الاقتراب من الشاطئ، بحسب صحيفة /جاكرتا بوست/ الإندونيسية.

وأشار المسؤول إلى أن الوافدين من الروهينجا أخبروه بأنهم "رُفضوا في ماليزيا"، مضيفًا أن الحكومة المحلية لم تقرر بعد مكان نقل لاجئي الروهينجا.

ويقول بعض سكان آتشيه إن صبرهم قد تم اختباره، زاعمين أن الروهينجا يستهلكون الموارد النادرة ويدخلون في صراعات مع السكان في بعض الأحيان.