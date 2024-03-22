إندونيسيا تنهى عمليات البحث عن لاجئى الروهينجا بعد انقلاب قاربهم

جاكرتا (أ ش أ)

أعلن أفراد الإنقاذ فى إندونيسيا، اليوم الجمعة، أنهم أنهوا عمليات البحث عن المزيد من لاجئى الروهينجا المفقودين فى البحر عقب انقلاب قاربهم قبالة الساحل الشمالى للبلاد، وذلك على الرغم من شهادة بعض الناجين بجرف عشرات آخرين.

وأفادت وكالة البحث والإنقاذ في محافظة "آتشيه" - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بانتهاء عمليات البحث فضلا عن إنقاذ جميع اللاجئين الروهينجا الذين كانوا على متن القارب، مرجعة انتهاء البحث لعدم وجود قائمة بأسماء الركاب.

وكانت السلطات الإندونيسية قد تمكنت أمس الخميس من إنقاذ 69 من لاجئي الروهينجا ونقلتهم إلى الشاطىء عقب انقلاب قاربهم.. كما كان صيادون قد تمكنوا أول أمس الأربعاء من إنقاذ ستة من الروهينجا من نفس السفينة.

وكان قارب خشبي يحمل نحو 150 من لاجئي الروهينجا قد انقلب وسفينة أخرى كانت تحاول مساعدتهم أول أمس الأربعاء.