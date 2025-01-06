محافظ الإسماعيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد

الإسماعيلية -صبرى غانم

بعث اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:

«يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الإسماعيلية، بخالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

كما بعث أكرم برقيات تهنئة أخرى للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعددًا من الوزراء والمحافظين.

كما وجه أكرم التهنئة للأخوة الأقباط بمصر عامة وبمحافظة الإسماعيلية خاصة، متمنيًا أن تظل مصرنا الحبيبة دائمًا وأبدًا في تماسك وترابط ووحدة.