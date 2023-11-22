كل ما تريد معرفته عن التهاب الملتحمة فى 7 أسئلة

ما التهاب الملتحمة؟
يُطلق عليه أيضًا "العين الوردية" أو "التهاب العيون"، وهو نسيج رقيق يغطى مقلة العين وداخل الجفن قد تنتفخ الملتحمة بسبب حساسية أو تهيج أو عدوى، كما أن الأوعية الدموية الحمراء الصغيرة تجعلها تبدو وردية أو محمرة.
ما أعراض التهاب الملتحمة؟
غالبًا ما يؤثر التهاب الملتحمة الفيروسى على عين واحدة، مع عيون دامعة وإفرازات خفيفة، وفى الالتهابات البكتيرية تتأثر كلتا العينين ويكون الإفراز أكثر سمكًا ولونه أصفر مخضر، إذا كان الاحمرار ناتجًا عن حساسية، فستكون هناك حكة واحمرار، فى جميع الحالات، قد تشعر بحساسية للضوء أو تعانى من عدم وضوح الرؤية قليلاً.
كيف تصاب بالتهاب الملتحمة؟
مثل رد الفعل التحسسى، يمكن أن يكون التهاب الملتحمة ناتجًا عن أسباب مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو التلوث أو حتى كرد فعل لأنواع معينة من قطرات العين أو العدسات اللاصقة.
من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الملتحمة؟
كم من الوقت يستمر التهاب الملتحمة؟
يتراوح بين 4 إلى 15 يومًا، اعتمادًا على شدة العدوى الفيروسية/البكتيرية ومدى سرعة بدء العلاج الطبي.
كيف يتم علاج التهاب الملتحمة؟
سيقوم طبيبك بتحليل وتحديد مسار العلاج، عادةً ما تهدأ العدوى الفيروسية من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للعدوى البكتيرية، فقد يتم إعطاؤك قطرات مضاد حيوي للعين.
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