صحة الأقصر تستعد لعيد الميلاد بالعيادات المتنقلة في المناطق الرئيسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن نشر العيادات المتنقلة في المدن والأماكن الرئيسية بالشوارع الكبرى، إستعداداً لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتحت اشراف دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالتنسيق مع دكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر و دكتور محمد عبد الحافظ مدير إدارة إدارة أرمنت.

وفي هذا الصدد كثفت فرق مبادرات الصحة العامة جهودها لتنفيذ خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لتقديم خدماتها للمواطنين من خلال تمركز العيادات المتنقلة بكلا من ادارة البندر بالكورنيش بجوار مستشفى الكرنك، وإدارة أرمنت من أمام الكنيسة الإنجيلية.

فيما بعث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأرسل برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تجهيزات الصحة لعيد الميلاد المجيد بالعيادات المتنقلة بالمناطق الرئيسية