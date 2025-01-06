محافظ الأقصر ونائبه يقدمان التهاني والعيديات لأطفال الجمعيات بعيد الميلاد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، اليوم الإثنين، بزيارة جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية وجمعية جنود المسيح القبطية الارثوذكسية، لتقديم التهاني للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ محافظ الأقصر أطفال الجمعيتين كما قدم لهم الهدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد خلال الزيارة أن مصر ستظل دائمًا نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شركاء في النهوض، وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي، حيث رافق المحافظ خلال زيارته كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

فيما بعث محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأرسل برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



المحافظ ونائبه خلال التهاني لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد



محافظ الاقصر يقدم التهاني لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد



محافظ الأقصر خلال توزيع العيدية على أطفال الجمعيات القبطية



تقديم التهاني لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد



باقةورد من أطفال الجمعيات القبطية لمحافظ الأقصر