رئيس جامعة الزقازيق يهنئ أسقف فاقوس والعاشر القديس يوسف بعيد الميلاد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بزيارة كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك بالزقازيق، ومقر المطرانية بفاقوس اليوم لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد في خطوة تعكس روح الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، رافقه خلال الزيارة كلاً من الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ومدير مركز التعلم المدمج و التعليم المفتوح بالجامعة.

هنأ الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة القس بيشوى كامل راعى كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك والإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقدم التهنئة إلى الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا على المحبة والسلام، معرباً عن فخره بالمشاركة السنوية في هذه المناسبة التي أصبحت جزءًا من تقاليد الجامعة ، كما أكد سيادته أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز من روح التعاون بين جميع أبناء الوطن.

من جانبه ، أعرب الأنبا مقار عن سعادته بالزيارة التي تؤكد الروح الطيبة من جانب إدارة الجامعة نحو تعزيز التواصل بين كافة أطياف المجتمع المصري ، كما أشاد بدور الجامعات كمنارة علمية تسهم في نشر العلم والمعرفة، وتلعب دوراً مهماً في رفعة الوطن وتنميته.