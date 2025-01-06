خبراء يحذرون من انتشار نورو فيروس عبر الملابس.. اعرف طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

حذر خبراء الصحة من أن ميكروبات الفيروس النوروفيروس يمكن أن تكمن في أقمشة الملابس لمدة تصل إلى شهر، ما يؤدي إلى إصابة الأشخاص الذين يلمسونها، وذلك وسط ارتفاع مثير للقلق في حالات العدوى.

ووفقًا لموقع "dailymail"، يمكن أيضًا للأشياء الأخرى المغطاة بالقماش مثل الكراسي والأرائك والوسائد حتى الستائر أن تكون موطنًا للفيروس شديد العدوى، وتشير الأرقام إلى أن حالات الإصابة بمتلازمة القيء الشتوي، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أيضًا، ارتفعت بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.



ويخشى الخبراء من أن تؤدي أي زيادات أخرى في حالات الإصابة إلى زيادة الضغوط على الخدمات الصحية المتوترة بالفعل والتي تكافح بالفعل موجة عارمة من الإنفلونزا.

ينتشر فيروس نوروفيروس عادة من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، أو عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء، أو تناول الطعام الذي لمسه شخص مصاب.

وينصح مسئولو الصحة بالفعل بعدم الاعتماد على مطهرات اليد وحدها للحماية من انتقال العدوى، لأن الكحول لا يقتل الفيروس، وبدلاً من ذلك، يوصى بغسل اليدين كخط دفاع أولي، حيث يساعد الماء على تحطيم الغلاف البروتيني المحيط بالفيروس، ما يجعله غير ضار.



والآن يحث الخبراء الناس على غسل وتجفيف ملابسهم على درجة حرارة عالية في محاولة لوقف انتشار الفيروس، ملابسك مسامية وبالتالي أي شيء يتلامس مع ملابسك سوف يلتصق بها، يمكن لفيروس نوروفيروس أن يبقى على قيد الحياة لمدة شهر كامل في أي ظروف تقريبًا.



وأضاف أن المنظفات الغسيل - وخاصة الأنواع البيولوجية التي تحتوي على إنزيمات تسمى الليباز - تساعد في قتل بكتيريا نوروفيروس، ولكن الحرارة هي أفضل صديق لك ضد الميكروبات، حيث تعمل الإنزيمات على تفتيت الميكروبات، كما ينصح بتشغيل دورة ماء ساخن فارغة مع المبيض مرة واحدة شهريًا لتنظيف الغسالة.



ويشير خبراء جامعة مينيسوتا إلى أن تنظيف الأسطح التي لمسها شخص مصاب بفيروس نوروفيروس هو "طريقة أساسية لإزالة الفيروس وتدميره، إذا تقيأ الشخص على السجادة أو الأثاث، فإنه يحذر من تنظيف المنطقة بالمكنسة الكهربائية قبل التنظيف "لأن هذا سوف يتسبب في انتقال مسببات الأمراض في الهواء وانتشارها".



وبدلاً من ذلك، يقترح وضع صودا الخبز على المنطقة المصابة قبل التنظيف بالبخار أو تطهيرها بمنتجات مضادة للميكروبات فعالة ضد فيروس نوروفيروس.

الأعراض وطرق الوقاية من الفيروس

يعاني معظم المصابين من الغثيان والإسهال والقيء، ويتعافون في المنزل، وفي معظم الحالات، سوف يختفي الأمر من تلقاء نفسه.



وغالبًا ما ينصح خبراء الصحة بالراحة وشرب الكثير من السوائل للمساعدة في التعافي.

ويمكن شراء مشروبات معالجة الجفاف، التي تحل محل الأملاح الأساسية بالإضافة إلى الماء كما ينصح الآباء بتجنب إعطاء المشروبات الغازية أو عصير الفاكهة للأطفال المصابين بفيروس نوروفيروس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الإسهال.

ويطلب العديد من المرضى أيضًا من الأطباء وصف المضادات الحيوية، إلا أن هذه المضادات غير فعالة ضد الفيروسات.

ومع ذلك، يمكن للمرضى الذين يعانون من القيء الشديد والإسهال الحصول على أدوية مضادة للغثيان من طبيب عام.

