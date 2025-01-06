برلمان فنزويلا يدعو مادورو لتولى فترة رئاسية ثالثة.. والمعارضة تدعو للتظاهر

فاطمة شوقى

طالب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، البرلمان الفنزويلى، خورخى رودريجيز، فى دعوة رسمية للرئيس، نيكولاس مادورو، لتولى فترة رئاسية ثالثة في 10 يناير المقبل، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.



وقال رودريجيز ، في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولى منصبه فى 10 يناير 2025"، مشيرا إلى أن مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورى فى القصر التشريعى الاتحادى.

وكان تم إعادة انتخاب خورخى رودريجيز رئيسا للجمعية الوطنية الفنزويلية خلال الجلسة العامة.



ومن ناحية آخرى، عرضت السلطات الفنزويلية مكافأة مقدارها 100 ألف دولار لمن يزودها بمعلومات تؤدى إلى اعتقال المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي يقول إنه فاز على الرئيس نيكولاس مادورو فى انتخابات 28 يوليو.



وفر أوروتيا من البلاد في أيلول، وحصل على اللجوء السياسى فى إسبانيا بعد أن أمرت السلطات الفنزويلية باعتقاله، متهمة جونزاليس بالتآمر وتزوير الوثائق، وتعهد جونزاليس بالعودة إلى فنزويلا قبل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو يوم الجمعة المقبل، متهماً الحكومة بتزوير التصويت.



وبعد وقت قصير من الإعلان عن المكافأة، قال جونزاليس إنه مسافر إلى الأرجنتين لبدء جولة فى أمريكا اللاتينية، حيث سيلتقى بالرئيس خافيير ميلى المنتقد الشرس لمادورو يوم السبت.



وطالبت المعارضة الفنزويلية، الفنزويليين إلى التظاهر فى التاسع من يناير، قبل يوم من بدء الرئيس مادورو ولايته الرئاسية الثالثة بعد فوزه فى الانتخابات التى أثارت الجدل، ونشرت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مقطع فيديو على منصة "إكس" قالت فيه "سيُسجل هذا اليوم فى التاريخ على أنه اليوم الذى قالت فيه فنزويلا كفى".