الفوائد الصحية لزيت الثوم.. كيف يساعدك على منع العدوى؟

كتبت إيناس البنا

يُعد زيت الثوم، المستخرج من بصيلات الثوم، حجر الأساس في العلاجات الطبيعية منذ قرون. ويُشتهر بفوائده الصحية القوية، وذلك بفضل تركيزه الغني من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل الأليسين، لا يعزز هذا الزيت اللاذع النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية.



فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، نتعرف على فوائد رئيسية لزيت الثوم مدعومة بالأبحاث، وكيف يمكنه الحفاظ على صحتك من العدوى.

1. يعزز وظيفة المناعة

زيت الثوم هو معزز قوي للمناعة، فهو يحتوي على مركبات مثل الأليسين والكبريت التي تحفز نشاط الخلايا المناعية، مما يساعد الجسم في مكافحة مسببات الأمراض، وجدت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا مكملات الثوم كانوا أقل عرضة للإصابة بنزلة البرد بنسبة 63% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

طريقة الاستخدام: يمكن لبضع قطرات من زيت الثوم المخلوطة بالماء الدافئ أو الحساء أن تعزز المناعة، وخاصة خلال مواسم الإنفلونزا.

2. يحارب العدوى البكتيرية والفطرية

يحتوى زيت الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث يظهر زيت الثوم نشاطًا مضادًا للبكتيريا بشكل كبير ضد سلالات الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية، وهي الأسباب الشائعة وراء العدوى.

طريقة الاستخدام: ضع زيت الثوم المخفف موضعياً على الالتهابات الفطرية أو تناوله عن طريق الفم لمنع الالتهابات البكتيرية.

3. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يدعم زيت الثوم صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول ومنع تراكم الترسبات في الشرايين. يساعد المركب النشط الأليسين في خفض LDL (الكوليسترول السيئ) مع تعزيز HDL (الكوليسترول الجيد). أظهرت دراسة نشرت في مجلة التغذية (2016) كشف أن مكملات زيت الثوم تعمل على خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتحسين العلامات القلبية الوعائية بشكل عام.

طريقة الاستخدام: أضف زيت الثوم إلى طعامك أو تناوله مباشرة مع ملعقة صغيرة من العسل لتحسين صحة القلب.

4. يدعم صحة الجهاز التنفسي

زيت الثوم فعال للغاية في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال، خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات تهدئ مجاري الهواء وتقلل من الاحتقان.

طريقة الاستخدام: أضف بضع قطرات من زيت الثوم إلى الماء المغلي واستنشق الأبخرة لتخفيف احتقان الأنف والصدر.

5. يعزز صحة الجلد

الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات الموجودة في زيت الثوم تجعله علاجًا طبيعيًا لالتهابات الجلد وحب الشباب والبقع، يحارب زيت الثوم الجذور الحرة، ويمنع الشيخوخة المبكرة، كما تعمل مركباته الكبريتية على تسريع التئام الجروح.

طريقة الاستخدام: قومي بتخفيف زيت الثوم بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ثم ضعيه على المنطقة المصابة للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.

الاحتياطات والاعتبارات

على الرغم من أن زيت الثوم من العناصر الطبيعية القوية، إلا أنه يجب استخدامه بحذر. فالإفراط في تناوله قد يؤدي إلى حدوث انزعاج في الجهاز الهضمي، كما أن الاستخدام الموضعي لزيت الثوم غير المخفف قد يسبب تهيج الجلد لدى الأشخاص الحساسين. لذا، يجب تخفيفه دائمًا قبل وضعه على الجلد أو تناوله، ويجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام زيت الثوم.