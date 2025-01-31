12 سيارة إطفاء تكافح حريقا ضخما بمنطقة بناء سفن بالسويس (صور)

السويس - صبرى غانم

تكثف قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن السويس، من جهودها للسيطرة على حريق ضخم نشب فى منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس، ولم يسفر الحريق عن أية ضحايا أو مصابين سواء بين رجال الإطفاء أو العاملين.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالسويس تلقب بلاغا يفيد بنشوب حريق فى قزق حسانى لبناء وإصلاح السفن.

ووجه مدير الحماية المدنية 12 سيارة إطفاء لموقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتداها إلى المراكب صيد واللنشات التى لم تطولها النيران الموجودة داخل القزق.

وانتقل اللواء حسام الدين الدُح، مدير أمن السويس، لموقع الحريق على رأس قيادات مديرية الأمن لمتابعة جهود السيطرة على الحريق.

ودعمت شركات البترول في السويس جهود إخماد الحريق، حيث دفعت شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول بعناصر إدارة مكافحة الحرائق والذين استعانوا بمعدات ومدافع مياه بعيدة المدى.

كما جرى الاستعانة بلوادر لفتح مجال وسط ركام أثار الحريق، لتيسير مهمة رجال الحماية المدنية والسيطرة على النيران.

والتهمت النيران عددا من مراكب ولنشات تعمل بحرف الصيد ونشاط النزهة، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا أو مصابين.



الحريق



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (1)



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (3)



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (4)



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (5)



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (6)



حريق ضخم فى منطقة بناء وإصلاح السفن (7)