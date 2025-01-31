وكيل تعليم قنا يشدد على تفعيل الوحدة المنتجة بالمدارس

قنا صابر سعيد

شدد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تفعيل الوحدة المنتجة ومتابعة المدارس وخطط عملها بشكل دوري من خلال مسئولين مشهود لهم بالنزاهة والدقة والحزم، ولديهم قدرة على التخطيط الجيد لتوفير آلية مقننة لتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة قبيل بدء الفصل الدراسي الثاني والحفاظ على نظافة وتشجير المدارس من خلال نسبة المدرسة من دخل الوحدة المنتجة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مسئولي الوحدة المنتجة بالمديرية والإدارات التعليمية التسع في حضور إكرامي خميس، مسئول الوحدة المنتجة بالمديرية، وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء و الآباء والمعلمين بالمديرية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية الموجودة بالمؤسسات التعليمية.

الجدير بالذكر أن الوحدة المنتجة تدار بمعاونة الطلاب لتنمى في المتعلم القدرة على الابتكار والإبداع والمنافسة لتحقيق أعلى ربح وأفضل إنتاج، وبما يساعد على إعداد رجال أعمال ناجحين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنشاء وتطوير المشاريع.