وزير الخارجية من لبنان: نؤكد استعداد حكومة وشركات مصر لتنفيذ مشروعات التعافى

رامى محيى الدين

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره اللبنانى أن انتخاب رئيس للبنان مبعث ارتياح شديد للشعبين اللبناني والمصري وللحكومة المصرية.

وتابع: كلنا ثقة بالإدارة الحكيمة للرئيس عون وأن لبنان سيتعافى وسينهض ليتبوأ مكانته بين الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن لبنان سيظل مركزا للثقافة والفن والنشاط الاقتصادي في العالم العربي.

وأكد أن توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على إعادة تطوير وتفعيل أطر التعاون الثنائي بين مصر ولبنان.

وأضاف: نتطلع لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان برئاسة رئيسي الوزراء فور تشكيل الحكومة بقيادة سلام، ونؤكد دعم مصر الكامل لإعادة إعمار لبنان وحل الأزمات في إطار الجهود الدولية، كما نؤكد استعداد مصر والحكومة والشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التعافي في لبنان ضمن الجهود الدولية.



واستطرد: ناقشت مع الرئيس عون الأهمية البالغة في تنفيذ القرار 1701 بكل بنوده ونصوصه، كما اعلن ترحيب مصر الكامل بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ودعم المؤسسات العسكرية.



وأدان عبد العاطى الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر للمدنيين اللبنانيين في أثناء عودتهم إلى منازلهم، مؤكدا على ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية بقيادة نواف سلام حتى استكمال كل المؤسسات والاستحقاقات للتفرغ لإعادة الإعمار.