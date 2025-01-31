اليوم السابع
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وزير الخارجية: مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من جنوب لبنان

الجمعة، 31 يناير 2025 11:09 ص
وزير الخارجية: مصر حريصة على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من جنوب لبنان وزير الخارجية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه تحدث مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701  بكل بنوده ونصوصه.

وأكد «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، حرص مصر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، دون الانتقاص من أي شبر من السيادة والأراضي اللبنانية.

وتابع: «تحدثنا أيضا عن الترحيب المصري الكامل بانتشار الجيش اللبناني الوطني في جنوب لبنان، وحرص مصر على تقديم كل الدعم الكامل إلى المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني الوطني».

وأوضح عبد العاطي، أنه يزور بيروت للمرة الثالثة في غضون 6 أشهر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم التهنئة والدعم والتضامن للشعب والدولة اللبنانية، على انتخاب العماد جوزيف عون رئيس للبنان، مؤكدا أنّ انتخاب عون كان مبعث ارتياح شديد للشعبين اللبناني والمصري والقيادة والحكومة المصرية.

وأضاف وزير الخارجية: «كلنا أمل وثقة في الإدارة الحكيمة للرئيس عون في قيادة لبنان، ونثق في أن لبنان سيتعافى وينهض ليتبوأ مكانته العزيزة والكريمة بين الأمم، وكان لبنان دائما وسيظل مركز للثقافة والفن والنشاط الاقتصادي والمالي في العالم العربي».







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الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية

عبدالله بوحبيب

لبنان






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