وزارة الصحة تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب منذ 17 عاما.. أشهر وسائل تنظيم النسل

كتبت مروة هريدى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، وفى هذا السياق، يقدم موقع "Healthline" أشهر وسائل منع الحمل للسيدات لتنظيم الأسرة.

فيما يلى.. أشهر وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة:

الوسائل الهرمونية قصيرة المفعول

تشمل حبوب تنظيم النسل، بالإضافة إلى الحلقة المهبلية وحقن منع الحمل، وتعد هذه الطرق قصيرة المفعول، لأنه يتم سواء يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

الوسائل الهرمونية طويلة المفعول

وتشمل اللولب الرحمي النحاسي واللولب الرحمي الهرموني، وتعد هذه الوسائل طويلة المفعول، لأنها تستمر لمدة تتراوح من ثلاث إلى 10 سنوات اعتمادًا على نوع الوسيلة المستخدمة.

الجل المهبلي، يعتبر من الخيارات غير هرمونية لمنع الحمل، ويعمل الجل المنظم لدرجة حموضة المهبل على منع الحيوانات المنوية من الحركة حتى لا تتمكن من الوصول إلى البويضة لتخصيبها.

كيف تعمل وسائل منع الحمل المختلفة؟

تعمل خيارات تنظيم الأسرة المختلفة بطرق متنوعة، على النحو التالى:

منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البُويضة.

تعطيل أو إتلاف الحيوانات المنوية.

منع البُويضة من الإطلاق في كل شهر.

تغيير بطانة الرحم بحيث لا تعلق بها البويضة المخصبة.