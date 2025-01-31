أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا 2030

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030

وزير الأوقاف يلتقى مدير أوقاف الغربية لمتابعة الانضباط الإدارى والدعوى

وزير الدفاع يقدم لوزير الداخلية التنهئة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

وزير التربية والتعليم يزور مدرسة "كومينيوس" للتعليم الأساسى بألمانيا

وزيرة التضامن تشهد احتفالية "حياة كريمة" لتجهيز 250 عروسة بالشرقية

وزير التعليم يبحث مع مفوض الحكومة الألمانية تعزيز التعاون فى تأهيل ذوى الاحتياجات

وزيرة التضامن تستهل زيارتها لمحافظة الشرقية بلقاء المحافظ.. صور

الصحة تغلق فروع عيادة "جوفيا كلينك" لعلاج الجلدية والتجميل لمخالفتها التراخيص