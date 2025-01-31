اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا 2030

الجمعة، 31 يناير 2025 12:06 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا 2030 الدكتور خالد عبدالغفار
كتب: محمد الأحمدى

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وزير الصحه

اللقاحات

وزير الاوقاف

التربيه والتعليم

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