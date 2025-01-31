مسيرات حاشدة بالبحيرة لرفض تهجير الفلسطينيين ومساندة الدولة المصرية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مسيرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، ورفض مؤامرة التهجير إلى سيناء، وتوافد المئات من المواطنين والقوى الوطنية على ميدان الاستاد، تمهيدا للسفر إلى رفح للتجمع فى فاعليات احتجاجية لرفض تهجير الفلسطينيين.

وطاف عدد كبير من الأهالى شوارع مدينة دمنهور رافعين الأعلام المصرية، واللافتات المؤيدة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأى شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

وفيما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين، قال الرئيس السيسى:" لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري"، مضيفًا: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين".

وشدد الرئيس السيسى، على أن هناك حقوقا تاريخيّة لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

وقال الرئيس السيسى، إن الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر علي مدار أكثر من 14 شهرًا؛ مؤكدًا أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.



الاهالى خلال المسيرة



التحالف الوطنى خلال المسيرة (2)



المسيرات تطوف الشوارع



اهالى البحيره خلال المسيرة



مسيرات حاشدة بالبحيرة لرفض تهجير الفلسطينيين



مسيرات حاشدة بالبحيرة



مسيرات حاشدة لرفض تهجير الفلسطينيين (1)



مسيرات حاشدة لرفض تهجير الفلسطينيين (2)



مسيرات حاشدة لرفض تهجير الفلسطينيين