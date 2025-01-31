مديرية أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمن الرحيم فى حاجر الضبعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ الطيب حسان مدير عام الدعوة والدعوة الالكترونية بمديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الرحمن الرحيم في قرية حاجر الضبعية، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجديدات داخله لخدمة المواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

ويقول الشيخ حسان محمد عبد القادر مدير إدارة أوقاف القرنة، إنه تشرفت إدارة أوقاف القرنة بإفتتاح مسجد (الرحمن الرحيم بمنطقة الروزة بحاجر الضبعية)، وذلك بعد الإنتهاء من تشييده وأبنائه، وألقى خطبة الجمعة حيث كانت بعنوان "الحال أبلغ من المقال"، وذلك بحضور المفتشين ورؤساء الأقسام بالإدارة، وجمع لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجمهور ورواد المسجد الكرام.

فيما قاد الشيخ على صديق أمير مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة عمليات إحلال وتجديد مسجد أبو بكر الصديق بالحبيل التابع لإدارة أوقاف البياضية، والمنفذة بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف الأقصر، حيث إنه قامت إدارة أوقاف النمسا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، بإنهاء أعمال فرش مسجد "الرحمن البادية" بإدارة أوقاف النمسا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة.

وكانت قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن أهم الانجازات التي تمت خلال عام 2024، والتي شملت في القطاع الدعوى عقد عدد (1276) درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد (25004) جلسه بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وعقد عدد (169) محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، وعقد عدد (240) ندوه علميه كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية، واعتماد عدد (1287) مقرأة جمهور، وعقد عدد (5148) جلسة مقرأه جمهور، واعتماد عدد (11) مقرأة نموذجية، وعقد عدد (54) جلسة مقرأة نموذجية، واعتماد عدد (297) مقرأة أعضاء، وعقد عدد (1188) جلسة مقرأة أعضاء، واعتماد عدد (132) مقرأة أئمة، وعقد عدد (528)جلسة مقرأة أئمة، وعقد عدد (305) ندوة تثقيفية عن قضية الصحة السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة.



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمن الرحيم في حاجر الضبعية



قيادات أوقاف الأقصر يفتتحون مسجد الرحمن الرحيم في حاجر الضبعية