شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 90 محضرا ومخالفة فى حملات لتحقيق الانضباط

الأقصر – أحمد مرعى

شنت شرطة المرافق بالأقصر برئاسة العقيد خالد الغول مدير الإدارة، حملات مكبرة صباحية ومسائية لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، نجحت في ضبط وتحرير 90 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

وخرجت تلك الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وإستهدفت أعمال الحملة شوارع الهيلتون والصنايع والمحطة والمنشية والمدينة وشارع الطيب وشارع الكورنيش وسوق شرق السكة الحديد، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر إشغال، و11 محضر بائع متجول، و7 محاضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و42 محضر إزالات إدارية.

فيما نظم مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة ، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، والتي نجحت في تحرير 109 محضر متنوع، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الإنضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

واستهدفت تلك الحملات شوارع ( التليفزيون - المدينه - الطيب- عبد الحميد العمده- المنشية- المحطة - ميدان أبو الحجاج – الكورنيش)، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال طريق، و6 بائع متجول، و11 نظافة عامة، و28 مضبوطات متنوعة، و47 إزالات إدارية، إضافة إلى إزالة العديد من التشوهات البصرية، حيث شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.



حملات المرافق لتحقيق الإنضباط بالشارع الأقصرى



شرطة المرافق بالأقصر تضبط وتحرر 90 محضر ومخالفة في حملات لتحقيق الإنضباط