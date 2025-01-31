محافظ المنوفية: تحرير 273 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يناير بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية خلال شهر يناير 2025، أسفرت عن تحرير 273 محضر متنوع منها تحرير 260محضر للمخابز، وتحرير 13محضر جنحة أسواق لعدم إعلان الاسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء ونقص وزن ومواصفات .

وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 18محضر مخالفة مواصفات ، وتحرير 70محضر مخالفة نقص وزن ، 80 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ، 45محضر عدم نظافة أدوات العجين ، 7محاضر استيلاء علي 25شيكارة دقيق بلدي مدعم ، وتحرير 33 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف ،وتحرير 3 محاضر مخالفة عدم وجود ميزان، وتحرير4 محاضر مخالفة توقف،9 محاضر عدم إعلان أسعار .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات علي الأسواق لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .