محافظ القليوبية يهنئ منتخب كرة اليد بالمحافظة لصعوده لنهائى دورى مراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالتهنئة لمنتخب كرة اليد التابع لمديرية الشباب والرياضة لصعوده للمباراة النهائية فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بعد الفوز على منتخب المنيا فى الدور قبل النهائي، والصعود لمواجهة منتخب الإسكندرية فى نهائى البطولة، والذى سيتم اقامته خلال الفترة القادمة، وتقام فعاليات الدورى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وتم تنفيذ التصفيات النهائية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري.



وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على دعمه ورعايته لجميع أبناء المحافظة فى كافة المجالات والأنشطة لاسيما الألعاب الرياضية المختلفة، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم المواهب الشابة وتحفيزها واكتشاف المتميزين منهم والعمل على تنميتهم باعتبارهم نواه لاختيار الأبطال والموهوبين للانضمام للمنتخبات وتمثيل مصر فى المحافل الرياضية المختلفة.



ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين الذين تم انتقائهم خلال تصفيات المرحلة التمهيدية لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، تحت قيادة فنية للكابتن محمود شعبان، والمشرف الإدارى، لمياء طنطاوى، ومتابعة الدكتور ناصر السيد مدير إدارة الشباب بالمديرية، وتوجيهات وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وتشمل قائمة المنتخب كلا من: إبراهيم أحمد السيد، أحمد أمين إبراهيم، على طارق على، محمد مجدى إبراهيم، أحمد ياسر أحمد، أدهم سامح سليمان، بلال خالد عبدالقادر، معاذ خالد إبراهيم، عبدالرحمن أحمد جمال، محمد أسامه إبراهيم، أحمد محمد فاروق، إبراهيم سعيد".



وتوجه الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتهنئة للاعبين والجهاز الفنى، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم منذ بداية تشكيل المنتخب وخلال مشواره فى البطولة، والتأكيد على اللاعبين والجهاز الفني ببذل المزيد من الجهد خلال المباراة النهائية أمام منتخب الإسكندرية والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة بالقاهرة، مشيرا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية بمراكز الشباب لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة المختلفة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعم واكتشاف المواهب في كل المحافظات، بما يساهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة محليا ودوليا.



جدير بالذكر أن مشوار منتخب القليوبية فى البطولة بدأ بتصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز على منتخبات الدقهلية وجنوب سيناء، ثم الفوز على منتخب الإسماعيلية فى دور الثمانية، والفوز على منتخب المنيا فى الدور قبل النهائي.



جانب من مباراة قبل النهائي



خلال التدريبات