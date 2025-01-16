شباب القليوبية تدشن مبادرة "محو أمية لغة الإشارة" بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات تدشين وإطلاق مبادرة "محو أمية لغة الإشارة" بمراكز الشباب، اليوم الخميس 16 يناير الجاري، وذلك بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وحضر الفعالية الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان، معاون المدير العام ومنسق مكتب "قادرون باختلاف"، والدكتور سعيد سامي بالإضافة إلى مديري مراكز الشباب بالقليوبية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور وليد الفرماوي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بهدف دمج ذوي الهمم بكافة فئاتهم وتكثيف الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة لهم في مراكز الشباب. وأشار إلى أهمية مبادرة "محو أمية لغة الإشارة"، والتي تستهدف تدريب 205 مسؤولين بمراكز الشباب لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بهدف تسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز الدمج المجتمعي الفعّال.

من جانبه، تحدث الدكتور سعيد سامي، عن أهمية نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها التكنولوجيا والتحول الرقمي في هذا المجال، مؤكدا على توفر تطبيقات تكنولوجية عبر الهواتف المحمولة وملصقات توضيحية تحتوي على باركود سيتم تعميمها في مراكز الشباب لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية.

كما أضاف أن الدورة التدريبية ستتضمن ورش عمل تفاعلية لمسؤولي مراكز الشباب، بالإضافة إلى نشر ملصقات إرشادية وتوعوية في مراكز الشباب والأماكن العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "محو أمية لغة الإشارة" بمراكز الشباب تأتي ضمن مجموعة من البرامج والخدمات التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال مكتب "قادرون باختلاف" لذوي الهمم في الفترة القادمة، وتشمل المبادرة عقد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين مع ذوي الهمم حسب الفئات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المستفيدين والمترددين من ذوي الهمم على مراكز الشباب، وتكثيف أنشطة ذوي الهمم في المراكز بهدف زيادة قاعدة الممارسة للأنشطة ووصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الأعضاء.