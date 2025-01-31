محافظ الأقصر يلتقى وفد شباب قرية المريس ويبحث طلب ضم القرية لمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وفداً من شباب قرية المريس برئاسة محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعرض مطالبهم، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.

واستهل الوفد، اللقاء بعرض المطالب التى تلخصت فى إدخال بعض المرافق كالصرف الصحى والغاز الطبيعى وتمهيد الطريق المؤدي إلى مدخل القرية، حيث أوضح محافظ الأقصر أن رصف الطريق سيتم عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق، كما أجرى محافظ الأقصر، اتصالا هاتفيا بمصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة وحثه على تكثيف الاهتمام بنظافة مدخل القرية وتمهيد الطريق.

وناقش أهالي القرية مشكلة المدرسة الإعدادية الصادر قرار إزالة لها منذ 3 سنوات وتكبد أطفال القرية عناء الذهاب إلى مدرسة بعيدة عنهم، وقد أكد محافظ الأقصر علي مخاطبة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر وذلك لوضعها فى خطة العام المالي القادم، وطالب الأهالي بعودة ضم قرية المريس لمدينة أرمنت وأنه مطلب شعبي وملح من أهالي القرية، حيث أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم بحث الأمر مع الجهات المعنية، وفى ختام اللقاء، أهدى وفد شباب المريس درع تكريم للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تقديرا لجهوده المبذولة في كافة القطاعات منذ قدومه للمحافظة.

فيما قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية وجه خلالها بإعادة تخطيط شوارع العوامية وتوسعته لتحديد أبعاده وتعلية منسوبه، وعمل رصيف ليتم بعدها إنارته بأعمدة الكهرباء، ثم تفقد شارعين بالمنطقة ووجه بعمل محضر انضمامي بعد انتهاء توصيل كافة المرافق ليتم بعدها رصف تلك الشوارع وذلك بعد عرض مخطط الشوارع بالمنطقة، وذلك في إطار الاستجابات السريعة التي يقوم بها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، واستجابة لمطالب أحد المواطنين بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر والمتمثلة فى رصف أحد الشوارع.