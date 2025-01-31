ماذا تعرف عن متلازمة شوجرن.. كيف تؤثر على الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

متلازمة شوجرن (Sjögren's syndrome) هي مرض مناعي ذاتي يصيب الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى جفاف الفم والعيون والجسم، ووفقا لموقع healthline سنتعرف علي كل ما يخص المرض.

اكد التقرير، ان متلازمة شوجرن يمكن أن تؤثر أيضًا على الأعضاء الأخرى في الجسم، مثل الرئتين والكليتين والدماغ.

ما هي اعراض متلازمة شوجرن؟



1. جفاف الفم

2. جفاف العيون

3. التهاب الغدد اللعابية.

4. التهاب الغدد الدمعية.

5. ألم في الفكين والوجه.

6. صعوبة في تناول الطعام.

7. صعوبة في النوم بسبب جفاف العيون.

8. التهاب الرئتين.

9. التهاب الكليتين.

10. التهاب الدماغ.

ما هي اسباب الاصابة بمتلازمة شوجرن؟

1. المرض المناعي الذاتي: حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم ويتسبب في الاصابة.

2. العوامل الجينية: حيث يمكن أن يرث الشخص المرض من والديه.

3. العوامل البيئية: حيث يمكن أن يؤدي التعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاع إلى تطوير المرض.

كيف يتم تشخيص متلازمة شوجرن؟

يمكن اكتشاف الاصابة بمتلازمة شوجرن عن طريق فحص الدم:

لتحديد وجود الأجسام المضادة في الدم، وايضا عن طريق فحص الغدد اللعابية الذي يحدد التهاب الغدد اللعابية، وفحص الغدد الدمعية، و فحص العيون، وفحص الفم، لتحديد جفاف الفم.

كيف يتم علاج متلازمة شوجرن؟

يعتد علاج متلازمة شوجرن، عن طريق استخدام مراهم لتحسين جفاف العيون، وايضا العلاج بالغدد الاصطناعية لتحسين جفاف الفم، والعلاج بالمضادات الحيوية لتحسين التهاب الغدد اللعابية والدمعية، وادوية محددة لتحسين التهاب الغدد اللعابية والدمعية، والعلاج بالعلاج المناعي، وذلك لتحسين الجهاز المناعي.

النصائح تساعد في تخفيف اعراض متلازمة شوجرن ومنها:

1. شرب الماء بكميات كبيرة.

2. تناول الأطعمة اللينة والسهلة المضغ.

3. تجنب تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية.

4. تجنب تناول الأطعمة الجافة أو الصلبة.

5. استخدم المراهم أو الجل لتحسين جفاف العيون.

6. استخدم الغدد الاصطناعية لتحسين جفاف الفم.

7. استشر الطبيب قبل تناول أي دواء.

