لماذا يجب عدم استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك؟ أضرار لا تتوقعها

كتبت إيناس البنا

تنظيف الأذنين من العادات الصحية الجيدة، ولكنك لست بحاجة إلى القيام بذلك بانتظام، وذلك لأن الأذنين تنظفان نفسيهما بشكل طبيعى، ومحاولة تنظيفهما كثيرًا قد تكون ضارة بالفعل، حيث يمكن أن يدفع ذلك شمع الأذن إلى داخل قناة الأذن، مما يسبب ضررًا أكثر من أي نفع، لذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون أعواد القطن لتنظيف الأذنين باستمرار، فعليك إعادة النظر في أفعالك.

دور شمع الأذن

شمع الأذن، هو أمر طبيعي ويحدث بشكل طبيعي داخل الأذن، ووفقًا للدارسات حسب موقع onlymyhealth فهو يحمي الأذن من العدوى ويوفر حاجزًا للحشرات والماء، في حين أن شمع الأذن يزول عادةً بشكل طبيعي من خلال حركات الفك، إلا أن هذا لا ينجح أحيانًا، مما يؤدي إلى تراكم شمع الأذن.

يقوم الأطباء عادة بتشخيص هذه الحالة من خلال فحص الأذن باستخدام أداة خاصة تسمى منظار الأذن، ولكن في بعض الأحيان قد يحتاجون إلى استخدام مجهر لإزالتها. ولكن لا ينبغي لك أن تحاول تنظيف شمع الأذن بنفسك.

لماذا لا يجب عليك استخدام أعواد القطن في أذنيك

حسب أطباء الأنف والأذن، فإنه لا ينبغي لأحد أن يستخدم قطعة قطن لإزالة الشمع من أذنيه، لأن الشمع يحمي من الكائنات الحية الدقيقة، ويتبع الشعر الموجود داخل الأذن ليخرج من تلقاء نفسه .

المخاطر (التي قد تنتج عن إزالة شمع الأذن) تتمثل في حدوث صدمة أو إصابة لطبلة الأذن وجلد القناة الخارجية، كما أن دفع الشمع الموجود داخل القناة الخارجية باتجاه طبلة الأذن قد يتسبب في انسدادها، مما يؤدي إلى إتلاف آلية التنظيف الذاتي لشمع الأذن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أعواد القطن لتنظيف شمع الأذن يمكن أن يسبب أيضًا عدوى داخل الأذن ويؤدي إلى تغيرات جلدية، مما يؤدي إلى حكة الأذن والأكزيما بسبب الجفاف.

يحذر الأطباء من أن أعواد القطن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن البكتيرية والفطرية، وهذا يرجع إلى سببين رئيسيين: يمكن أن تعطل الأعواد الدفاعات الطبيعية للأذن في شمع الأذن، ويمكن أن تؤدي الأعواد الملوثة إلى إدخال العدوى بشكل مباشر، وخاصة العدوى الفطرية، والتي تسمى فطريات الأذن، وذلك لأن القطن يمتص الرطوبة، مما يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها الفطريات، كما أن استخدام الأعواد يمكن أن يسبب إصابات صغيرة في قاعدة بصيلات الشعر في قناة الأذن، مما يؤدي إلى ظهور دمامل مؤلمة تعرف باسم التهاب الأذن الخارجية.

بدائل أكثر أمانًا لتنظيف شمع الأذن المتراكم

الخيار الأكثر أمانًا لتنظيف الأذن هو المسح بمنشفة نظيفة أو قطعة قماش على مسافة سنتيمتر واحد من الفتحة الخارجية لقناة الأذن.

إذا كان لديك تراكم مفرط لشمع الأذن أو إذا كانت أذنيك تزعجك، فاستشر طبيبك، يمكنه إزالة شمع الأذن بأمان والتحقق من أي مشاكل أخرى.