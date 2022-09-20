هل تجب إزالة شمع الأذن أم تركه لحمايتها؟.. اعرف التفاصيل

كتبت ميرفت رشاد

شمع الأذن، هو مادة شمعية صفراء تتراكم باستمرار مع مرور الوقت؟ قد يكون إدخال مسحات قطنية ودبابيس الشعر وغيرها من الأدوات في أذنيك ضارًا، وفقًا لإرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، ينتج الجسم شمع الأذن، لتوفير الحماية لقناة الأذن، لذا إذا كنت تبحث عن طرق عن كيفية إزالة شمع الأذن، فإن السؤال الصحيح الذي يجب طرحه هل يجب تنظيفه على الإطلاق؟ وفقا لما نشره موقع "healthshots".

كيف يتكون شمع الأذن؟

قالت الدكتورة شروتي مانجوناث، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأخصائي أمراض الحساسية، إن القناة السمعية الخارجية مبطنة بالجلد الذي يحتوي على غدد الصمغ التي تنتج المادة الدهنية، يتم إنتاج هذا الشمع في الثلث الخارجي لقناة الأذن ويشكل طبقة فوق الجلد، يلعب شمع الأذن دورًا في حماية الأذنين من جزيئات الغبار والكائنات الدقيقة عن طريق حبسها، يتم طرد الشمع بانتظام من قناة الأذن بمساعدة إجراءات مثل المضغ ويستقر في أخاديد الصيوان وهي الأجزاء التي يمكنك تنظيفها بعد الاستحمام.

يمكن أن تؤدي إزالة شمع الأذن في المنزل إلى هذه الآثار الجانبية:

1. يزيد من الإصابة

تكون قناة الأذن عرضة للعدوى البكتيرية والفطرية، يمكن أيضًا أن تكون ألياف القطن الموجودة في أطراف Q مصدرًا للجراثيم الفطرية.

2. إصابة قناة الأذن

قناة الأذن ليست قناة مستقيمة، ينطوي الإدخال الأعمى لنصائح Q على خطر إصابة جدران القناة وطبلة الأذن.

3. يدفع شمع الأذن أعمق

يمكن للبراعم القطنية أن تدفع الشمع إلى عمق أكبر في الداخل ،لأن حجم البراعم لا يعطي مساحة كبيرة للشمع ليخرج من قناة الأذن، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشمع.

كيفية تنظيف شمع الأذن؟

حسنًا، يمكن استخدام أطراف Q أو قطعة قماش قطنية ناعمة لتنظيف الأخاديد الموجودة على الصيوان / الأذن فقط في الأماكن التي يمكن أن يستقر فيها الشمع ومع ذلك ، هناك حالات قليلة يميل فيها الشمع إلى التراكم، يحدث هذا عند الأطفال الصغار لأن قنوات أذنهم ضيقة ، وفي البالغين الذين يميلون إلى إنتاج المزيد من الشمع.

في مثل هذه الحالات، يلزم زيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر) للتنظيف حيث تتم إزالة الشمع إما بمسبار معقم أو حقن أو تحت التصور المجهري، وأضافت أن الشمع ليس ضارًا، من المؤكد أن الشمع لا يلوث أذنيك الشمع مفيد للأذنين، ما لم يتراكم ويسد أذنيك.