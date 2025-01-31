قيادية فلسطينية: نحيى جماهير الشعب المصرى الزاحفة لمعبر رفح رفضاً للتهجير

كتب أحمد جمعة

حيّت ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين ، حشود الشعب المصري الأصيل المتوجهه لمعبر رفح تعبيراً عن موقف مصر الثابت، الرسمي والشعبي، إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعه للشعب الفلسطيني، والرافضة لدعوة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.



وأضافت المصري: إن هذه الوفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشخصيات من مختلف المحافظات المصرية التي بدات بالتجمّع اليوم الجمعة، وتوجّهت نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم لتصريحات ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريّاً من أراضيهم باتجاه مصر والأردن، إنما تعبر عن الموقف التاريخي لمصر العروبة التي قدّمت آلاف الشهداء على أرض فلسطين ومن أجل قضايا الأمه العربية.

كما حيّت الموقف الشعبي والرسمي الثابت والقوي للأردن، الرافض للتهجير ومخططات التطهير العرقي للفلسطينين، والذى اعتبر على امتداد فترة الحرب على غزه بأن تهجير الفلسطينيين للأردن بمثابة إعلان حرب.

وأشادت ماجدة المصري بمواقف الدول العربية والأسلامية وبمواقف الدول الغربية الرافضة لخطة ترامب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، الذي واجه حرب الإبادة والتطهير العرقي طيلة خمسة عشر شهراً، وأحبط بصموده ومقاومته الباسلة خطط الإحتلال بالتهجير والتطهير العرقي، وزحف بمئات الآلاف عائدا إلى شمال القطاع، مسجلاً مشهداً تاريخياً لشعب متمسك بكل شبر من تراب وطنه، مقدماً نموذجاً في الصمود والتضحيات والبطولات الأسطورية التي قدّمها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، كفيل بإحباط هذا المخطط الفاشي، في ظل دعم وإسناد دولنا وشعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.