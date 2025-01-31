اليوم السابع
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قطع المياة 13 ساعة عن بعض المناطق بالدقهلية غدا بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 31 يناير 2025 07:01 م
قطع المياة 13 ساعة عن بعض المناطق بالدقهلية غدا بسبب أعمال الصيانة انقطاع مياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية الوحدة المحلية بالربيعات المنزلة، عرب زيدان والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن.

 

وضعف المياه عن المناطق التالية، الوحدة المحلية بالمحمودية، وذلك من الساعة 4:00 فجرا حتى الساعة 5:00 مساء يوم السبت الموافق 1/2/2025.

 

نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير المحطة القديمة والجديدة بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية، وأيضا أعمال اللحام بخط مياه ميت فارس - عرب زيدان.

 

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.


 







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