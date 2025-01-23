قطع المياه عن مدينة تمى الأمديد بالدقهلية وبعض القرى لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية، جزء من من مركز تمي الأمديد (صدقا، الربع، ظفر، الوحدة المحلية بالصلاحات)، وضعف المياه عن المناطق التالية:
مركز ومدينة بني عبيد وجزء من مركز دكرنس (المحمودية، الربيعات، منشأة عبد الرحمن، ميت طريف)، جزء من مركز المنزلة (عرب زيدان)، وجزء من مركز المنصورة (طناح)، وذلك من الساعة 4:00 فجرا يوم السبت الموافق 25/1/2025 حتى الساعة 10:00 مساء، نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط 800 مم ميت فارس/الصلاحات.
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.