غلق امتداد الهرم بين ميدان الجيزة وکوبری عباس كليًا 6 سنوات بدءًا من الغد

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (14 - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور تحديدًا امام مستشفى الرمد لتسليم موقع محطة مترو انفاق ( 14 – الجيزة ) للشركة المنفذة للأعمال علي ان يكون الغلق إبتداء من الساعة 12:5 صباح يوم السبت الموافق 1 /2/2025 وحتى انتهاء فترة الأعمال (ست سنوات).

وأوضحت المحافظة أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولًا: حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يميناً الى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران والعودة مرة أخرى الى شارع مراد واستكمال السير وصولاً الى ميدان الجيزة.

ثانيًا: حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الاعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولاً الى شارع البحر الاعظم ومناطق المنيب.

ثالثًا: حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب في استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدني واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا الى المطلع المؤدى الى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال الضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.