محافظ الأقصر يفتتح مسجد التقوى على مساحة 650 مترا فى مدينة طيبة الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد التقوى في مدينة طيبة والتابع لإدارة أوقاف الزينيه، حيث أقيم المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 650 متر "صحن المسجد"، و 120 متر هي مساحة مصلي السيدات، وكان جهاز مدينة طيبة قد قام بتخصيص الأرض لإقامة مسجد عليها.

وألقى الخطبة اليوم فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان "الحال أبلغ من المقال"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأثر الفعال للدعوة بالموعظة الحسنة وأن تأثر الناس بالسلوك الحسن أبلغ من تأثرهم بالقول الحسن.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

وحضر الافتتاح كلا من اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والطيري حسن عبده نائب رئيس الجهاز، والدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت قد نجحت المديرية على مدار العام الماضى في إفتتاح إنشاءات وتطوير 16 مسجداً شملت ما يلي:- (تم افتتاح مسجد النور الاسلامى فى جمعة 26/1/2024 - تم افتتاح مسجد الفتح الاسلامى بالمريس بالطود فى جمعة 9/2/2024 - تم افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبه فى جمعة 9/2/2024 - تم افتتاح مسجد العمرى البحرى باللاقالته بالقرنه فى جمعة 22/2/2024 - تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالمهيدات بالطود فى جمعة 15/3/2024 - تم افتتاح مسجد الرحمن ـ ابو ريفو ـ بالبياضيه فى جمعة 29/3/2024 - تم افتتاح مسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينيه فى جمعة 29/3/ 2024 – تم افتتاح مسجد الجوايده بإسنا فى جمعة 26/4/2024 - تم افتتاح مسجد الشيخ عبدالدايم بأرمنت فى جمعة 10/5/2024 - افتتاح مسجد العطاوين بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضيه فى جمعة 26/7/2024 - افتتاح مسجد الحاجه بخيته ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا فى جمعة 26/7/2024 - افتتاح مسجد الضوى ببندر اسنا يوم الجمعه الموافق 27/9/2024 - افتتاح مسجد الرحمن بنجع الزمامى بقامولا بالقرنه يوم الجمعه الموافق 27/9/2024 - افتتاح مسجد حسب ربه بالحبيل ادارة البياضية يوم الجمعه الموافق 25/10/2024 - افتتاح مسجد النور بالعوامية يوم الجمعة 22/ 10/2024م - افتتاح مسجد الايمان الهواريين يوم الجمعة 29/11/2024م).



افتتاح مسجد التقوى على مساحة 650 متر في مدينة طيبة الجديدة



محافظ الأقصر يفتتح مسجد التقوى على مساحة 650 متر