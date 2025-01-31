"رياضة الأقصر" تجرى مقابلات للنشء المشاركين ببرنامج سفراء ضد الفساد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين للمشروع القومى سفراء ضد الفساد في موسمه الثامن، حيث يهدف البرنامج إلى تنفيذ عدداً من الأنشطة التي تهدف لغرس القيم المجتمعية وتحفيز النشء للخروج بعدد من المبادرات المجتمعية.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن البرنامج في موسمه الثامن على التوالي يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد"، مضيفا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

وأكد صلاح رشوان، على إنه يساهم البرنامج في تمكين النشء من مقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من النشء بمحافظات مصر المختلفة، كسفراء وميسرين، بالإضافة إلى " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، حيث يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف هاله عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

فيما حققت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان وكيل الوزارة، سلسلة من النجاحات لخدمة الأطفال والنشء والشباب خلال عام 2024، حيث جاء في مقدمتها اختيار مدينة الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، كما تم تنظيم بطولة الأقصر للثقافة الرياضية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2024 وعلى هامش البطولة تم إطلاق شعلة دوري الشركات الرياضي والذي نظمه الاتحاد المصري للشركاتّ، وتنظيم منتدى الشباب العربي الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر 2024، والبطولة العربية الإفريقية لسباقات الهجن خلال شهر ديسمبر 2024.



إجراء مقابلات للنشء المشاركون ببرنامج سفراء ضد الفساد



شباب ورياضة الأقصر تجرى مقابلات للنشء المشاركين ببرنامج سفراء ضد الفساد