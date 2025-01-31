رئيس وزراء سلوفاكيا : أوكرانيا قد تنظر فى عبور الغاز الأذربيجانى عبر أراضيها إلى أوروبا

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قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن "الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بدأ فى النظر فى إمكانية السماح بعبور الغاز الأذربيجانى عبر أراضى بلاده، إلى أوروبا".



وأضاف رئيس وزراء سلوفاكيا ، فى حوار أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، إنه "تحت الضغط الهائل الذى نمارسه على زيلينسكي، بدأت أوكرانيا فى النظر فى إمكانية عبور الغاز الأذربيجانى عبر أراضيها ، لكن استئناف عبور الغاز الروسى عبر أوكرانيا سيكون الحل الأكثر منطقية لأوروبا".



وأشار إلى أن قرار زيلينسكى بوقف تدفقات الغاز الروسى "كان له عواقب كارثية، تمثلت فى ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا"، مبينا أن بلاده "فى الوقت الحالى لا تواجه مشاكل فى تلبية الطلب المحلى على الغاز ، ومع ذلك، قد تجد الحكومة السلوفاكية نفسها فى مأزق لاحقا عندما يحين وقت ملء منشآت تخزين الغاز لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، مع توقف النقل، فقدت سلوفاكيا مصدرا مهما للإيرادات الحكومية من رسوم العبور".



ولفت رئيس وزراء سلوفاكيا إلى أن "استئناف عبور الغاز الروسى عبر أوكرانيا قد يكون أحد الشروط التى قد يتم تضمينها فى اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين موسكو وكييف".



يشار إلى أنه فى أول يناير، تم إيقاف عبور الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالكامل بسبب رفض كييف تمديد الاتفاق، وكانت سلوفاكيا أيضًا تحصل على هذا الغاز.



وقالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا، إن أوكرانيا لن تتمكن من تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعى بعد أن أوقف زيلينسكى العبور من روسيا.