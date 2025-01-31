ذكرى إعلان كورونا حالة طوارئ.. 5 فيروسات شتوية وطرق وقاية واحدة

كتبت مروة محمود الياس

يتزامن هذا الأسبوع مع ذكرى إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا حالة طوارئ صحية عالمية في 30 يناير 2020 الماضى، ذاك الفيروس الذي قلب خريطة العالم الفيروسية عام 2019 منذ بدء انتشاره من الصين وإعلان أول حالات الإصابة حينها.

فصل الشتاء هو البيئة الأكثر نشاطا للفيروسات، وكورونا كان ولا زال على رأس هذه الفيروسات التى تنشط فى البيئة الباردة بشكل أكبر وأعمق، ورغم ضعف حدته، إلا أنه وفقا لتقرير نشر في موقع جلوبال نيوز، ما زال هو ومجموعة أخرى من الفيروسات المسببة للمرض، تنتشر خلال الطقس البارد في فصل الشتاء.

وخلال أشهر الشتاء الباردة، يزداد خطر انتشار الفيروسات المختلفة وزيادة حالات العدوى نتيجة قضاء الأشخاص الوقت مع بعضهم البعض في أماكن مغلقة، ويعد هذا التوقيت هو موسم الفيروسات التنفسية نظرا للظروف الجوية مما يساعد الفيروسات على الانتقال، فضلا عن أن البرودة تساعد الفيروس على العيش فترة أطول على الأسطح.

كورونا..كوفيد 19

مرض كوفيد 19 هو مرض تنفسي ناجم عن فيروس الكورونا، وأعراضه تتمثل في السعال والتعب والوهن، وفقدان لحاستى الشم والتذوق، والحمى وارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق، وآلام في العضلات، احتقان في الأنف، وسيلان بها، والسعال ومشكلات في التنفس، تختلف الأعراض من شخص إلى آخر وفقا للمناعة.

الأنفلونزا

هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي والحنجرة والرئتين نتيجة فيروسات الانفلونزا، وتشمل أعراضها السعال والقشعريرة والصداع والحمى والتهاب الحلق واحتقان الأنف، واضطراب الشهية.

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

أحد أشهر الفيروسات الشتوية التي تصيب الرئتين والمجاري الهوائية، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن الذين يعانون من ضعف المناعة، تشمل الأعراض احتقان الأنف والتهاب الصدر، الحمى وسيلان الأنف والعطس، والسعال، في أغلب البالغين الذين يتمتعون بمناعة عالية لا يعانون إلا من أعراض طفيفة وخفيفة، ولكنها قد تسبب مضاعفات في الصدر متطورة.

نوروفايروس

أشهر فيروسات الشتاء شديدة العدوى التي تسبب التهابات في الأمعاء والمعدة ويسمى بانفلونزا الأمعاء، لا علاقه لها بفيروس الأنفلونزا العادية، ولكنها تسبب أعراضا شديدة ومميزة منها مشكلات بالأمعاء، والحمى القشعريرة الصداع، تشنجات بالمعدة وإسهال.

يصعب على الشخص العادي تمييز نوعية الفيروس الذي يعانيه إلا وفقا لمختص.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع calvarymedicaltx مجموعة من طرق الوقاية من فيروسات الشتاء:

- اغسل يديك باستمرار ولأكثر من مرة على مدار اليوم بالماء والصابون وفركها جيدا لمده 20 ثانية.

- استخدم معقم اليدين أو الكحول إذا لم يسهل غسل يديك.

- لا تضع يديك باستمرار على أنفك وفمك وعينيك حتى لا تزيد فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية.

- ابق في المنزل كلما شعرت أنك تعاني من أعراض أو الإصابة بفيروس ما.

- الراحة هامة عند إصابتك بالمرض بجانب العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب، واعط الأولوية للنوم والحصول على قسط كاف من الراحة لأن جسمك يفرز البروتينات التي تساعدك على النوم بعمق، وبالتالي محاربة الفيروسات.

- احصل على اللقاحات المطلوبة وفقا لرؤية المختص.

- تناول نظام غذائي صحي مفيد يعزز جهاز المناعة لديك ليحارب الفيروسات الغني بالخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة ومصادر البروتين.

- استمر في ممارسة رياضتك اليومية حتى في الطقس البارد، لأنه يعزز قوة مناعتك وجسدك في محاربة الفيروسات.

- مارس تمارين التنفس والاسترخاء للتخلص من التوتر والقلق الحاد الذي يضعف مناعتك ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.