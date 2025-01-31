صحة دمياط تعلن فحص 4 ملايين مواطن من خلال المبادرات الصحية العام الماضى

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقديم خدماتها لأكثر من 4 ملايين مواطن خلال العام الماضي ضمن فاعليات المبادرات الرئاسية التي شهدتها المحافظة لتطوير خدمات الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المبادرات الصحية ساهمت في تقديم خدمات متميزة لأهالي دمياط، لافتا إلي أنه تم فحص 442,968 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، فضلا عن تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لأكثر من 186,366 مواطنا.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أنه تم تقديم خدمات رعاية المسنين لأكثر من 18,527 مسنا، إضافة إلي إجراء الكشف المبكر عن الأورام لأكثر من 223,633 مواطنا ومواطنة.

و أضاف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار قوافل المديرية المجانية لتقديم خدمات القطاع الطبي للمواطنين خاصة بالاماكن الاكثر احتياجا والمناطق النائية، لافتا إلي أن القطاع الطبي داخل محافظة دمياط شهد تطورا كبيرا خلال العام الماضي بفضل تواجد المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة بما حقق نتائج إيجابية أبرزها القضاء على قوائم الانتظار.