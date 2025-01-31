تواصل تدفق مستمر لآلاف المصريين نحو معبر رفح دعمًا لفلسطين

رفح - محمد حسين

يشهد معبر رفح الحدودي تدفقًا بشريًا غير مسبوق، حيث تتواصل حشود المصريين القادمة من مختلف المحافظات إلى المعبر، في رسالة دعم واضحة للقضية الفلسطينية ورفضًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. واصطفت الحافلات القادمة من جميع أنحاء مصر في طوابير طويلة، تقل آلاف المواطنين الذين يرفعون الأعلام المصرية والفلسطينية، وسط أجواء من الحماس والتضامن الشعبي.

امتلأ الطريق الممتد من العريش إلى رفح بحشود المتظاهرين وحافلات النقل الجماعي، ما أدى إلى ازدحام مروري كبير. واستجابةً لذلك، قامت إدارة مرور شمال سيناء بفتح محاور مرورية جديدة، لتسهيل حركة الحافلات وضمان انسيابية دخول وخروج المشاركين بسلاسة. وأكدت الجهات المعنية أن كافة الإجراءات اتُخذت لتأمين التجمع وضمان وصول الحشود إلى معبر رفح دون عوائق.

تجمّع المشاركون أمام المعبر، مرددين الهتافات المناصرة لفلسطين، وأبرزها “بالطول بالعرض مش حنسيب الأرض” و”لا للتهجير”، في تأكيد واضح على دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم لأي محاولات لفرض واقع جديد في غزة. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “معاك يا ريس”، “فلسطين حرة”، و”لا للمخططات”، مشددين على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

انضمت إلى الحشود قيادات حزبية ونقابية وشعبية، أكدوا في تصريحاتهم أن هذا التحرك الشعبي يعكس عمق التضامن المصري مع القضية الفلسطينية، ويؤكد أن الشعب المصري يقف دائمًا في صف الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأشاروا إلى أن هذا الزخم الشعبي رسالة قوية بأن مصر ستظل داعمة للفلسطينيين، ولن تقبل بأي مشاريع تستهدف تهجيرهم أو تغيير ديموغرافية غزة.

وقي نهاية اليوم هاف الجميع النشيد الوطني المصري، وسط مشاعر وطنية جياشة، حيث أكدت الحشود أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد، بل قضية أمة بأكملها، وأن مصر ستبقى دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.



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