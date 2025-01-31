ترامب يتجاهل حق أهالى غزة وإعلان مصر والأردن بتصريح جديد

محمد جمال

فى تجاهل صارخ لحق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة فى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار ، وإعلان مصر والاردن تمسكهما بحقوق فلسطين ورفضهما التهجير القسرى، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح جديد حول تلك الأزمة زعم خلاله اعتزام قبول القاهرة وعمان استضافة أهالى القطاع.

وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض ، قال ترامب مساء الخميس إن الأردن ومصر ستستقبلان الفلسطينيين من سكان غزة.

وزعم ترامب فى تصريحاته: "فعلنا الكثير من أجل مصر والأردن"، مشيرا إلى أنهم سيوافقون على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالملف السورى، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة "ليست منخرطة فيما يجري في سوريا التي تعيش في فوضى". وتابع: "لم أقل إنني سأسحب القوات الأمريكية من سوريا".