الهجرة الدولية تحذر من نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من مدينة جوما فى الكونغو الديمقراطية

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أعربت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها البالغ إزاء نزوح مئات الآلاف من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة من مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأشارت المنظمة - في بيان لها اليوم الجمعة - إلى أن تصاعد مواجهات العنف خلال الأيام الأخيرة أجبر السكان ومن بينهم من هم أصلاً نازحين، على ترك منازلهم.



ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الانتباه لحجم الأزمة وتوفير الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين.

وأعلنت المديرة العام للمنظمة ايمي بوب أن ملايين الأشخاص كانوا أصلاً نازحين نتيجة سنوات من النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية ومع التصاعد المخيف للمواجهات ازداد الأمر سوءًا بسرعة كبيرة.



وأشارت إلى أن المنظمة تؤيد دعوة سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات والتدخل الإنساني لتقديم العون لمن يحتاجون إليه.



وكانت مواجهات كثيفة قد اندلعت في 23 يناير الماضي، بين الجماعة المسلحة "ام 23" والقوات الحكومية في مدينة جوما ومدينة ساك المجاورة ومدن أخرى في جنوب كيفو، وتدور المعارك بالقرب من معسكر مكتظ يأوي عشرات الآلاف من النازحين من بينهم نساء وأطفال.