اليوم السابع
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الجمعة، 31 يناير 2025 01:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش البوركيني يعلن مقتل 11 إرهابيا في شمال البلاد

الجمعة، 31 يناير 2025 12:00 م
الجيش البوركيني يعلن مقتل 11 إرهابيا في شمال البلاد الجيش في بوركينا فاسو
أ ش أ

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أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنه قتل 11 إرهابيا وألقى القبض على اثنين آخرين خلال عملية نفذها في منطقة بوكل دو موهون شمال غرب البلاد.


وأوضح الجيش البوركيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، أن هذه العملية نفذتها الكتيبة 23 للتدخل السريع، ونجحت خلالها في استعادة أسلحة ومعدات من العناصر الإرهابية.


ووصفت وكالة الأنباء البوركينية العملية بأنها بمثابة تسديد "ضربة قاضية" للإرهابيين، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.


بدوره، رحب محافظ منطقة بوكل دو موهون، بيير بابو باسينجا، بالعملية..وقال إن الحياة في عدة قرى في المنطقة عادت إلى طبيعتها بفضل التعاون المشترك بين قوات الدفاع والأمن.







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الجيش البوركيني

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