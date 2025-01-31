الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بأسوان والإجمالى يصل لـ185 مسجدا

أسوان - عبد الله صلاح

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم، مسجدين جديدين بمركزى نصر النوبة وإدفو، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها إلى 185 مسجداً.

ففى قرية المريناب بحرى التابع لإدارة أوقاف إدفو ثاني مديرية أوقاف أسوان، تم افتتاح المسجد العتيق، بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير إدارة إدارات الأوقاف نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد القاضي نائب مجلس مدينة ومركز إدفو، نائباً عن محافظ أسوان، بجانب حضور رئيس الوحدة المحلية لقرية الرمادي بحري وحضور فضيلة الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الارشاد الدينى بالمديرية وفضيلة الشيخ بغدادي بدرى مدير الإدارة.

وفى قرية خريط التابعة لإدارة عنيبة مركز نصر النوبة، تم افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بحضور الشيخ عادل جوده، مدير التفتيش والمتابعه والدعوة، نائبا عن الشيخ سمير محمد خليل وكيل وزارة اوقاف أسوان، وأدي الخطبة الشيخ عبدالله عرجون مدير قسم المساجد الحكومية والاهلية ورواد المسجد والشيخ الادريسي وبعض القيادات.

وكانت مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت الجمعة الماضية 6 مساجد بالمحافظة على نطاق إدارات الأوقاف المختلفة، بحضور القيادات الدينية والتنفيذية.



افتتاح المسجد العتيق بقرية الماريناب



افتتاح مسجد الحسين بقرية عنيبة



القيادات الدينية



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