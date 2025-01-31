الموسم السياحى الشتوى.. انتعاشة كبيرة فى حركة البواخر السياحية بأسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرا مصرا، من مدينة أسوان لمشهد مبشر لحركة البواخر السياحية فى نهر النيل بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى خلال الفترة الحالية.

وتعد الفترة الحالية فى أسوان، ذروة الموسم السياحى الشتوى بسبب تزامن تلك الفترة مع أجازة نصف العام، وإقبال رحلات السياحة الداخلية والوفود الدولية القادمة من شتى دول العالم.

وتتميز أسوان خلال فصل الشتاء بطقس دافئ معتدل، بجانب التنوع الثقافى والسياحى فيها، لأنها تحتوى على العديد من المزارات السياحية والأثرية والتى منها: معبدى أبوسمبل وفيلة والسد العالى وجزيرة النباتات والقرى النوبية والرحلات النيلية ومتحف النوبة وغير ذلك الكثير.