الأردن يعين سفيرا جديدا لدى كوسوفو

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قدم السفير الأردني حازم الخطيب أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، سفيرا معتمدا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوسوفو، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة بريشتينا.



ونقل السفير الأردني حازم الخطيب تحيات الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، وتمنياته لشعب كوسوفو الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

بدورها.. طلبت رئيسة جمهورية كوسوفو نقل تحياتها وتقديرها إلى الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسته الحكيمة.. مبدية اهتمام حكومة جمهورية كوسوفو بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنية للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارة رئيسة جمهورية كوسوفو ريجهان فونيكي، والمستشار العسكري لرئيسة كوسوفو الجنرال سفر إيسوفي، وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.