إعلان نتائج صفوف النقل بالقاهرة من الثالث الابتدائى للثانى الإعدادى غدا

وفى ذات السياق أتاحت مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك على موقع المديرية، كما حجبت المديرية النتائج لصالح شركة خاصة ويتم معرفة النتائج بشكل مؤقت من خلال رقم هاتف الشركة بمقابل مادى.

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