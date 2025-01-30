مديرية تعليم القاهرة تعلن موعد ظهور نتائج صفوف النقل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي 2024 - 2025، صباح السبت القادم 1 فبراير 2025.

وتشمل نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف " الثالث والرابع والخامس والسادس " ونتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية للصفوف "الأول والثاني".

وفى السياق، أتاحت مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك على موقع المديرية، كما حجبت المديرية النتائج لصالح شركة خاصة ويتم معرفة النتائج بشكل مؤقت من خلال رقم هاتف الشركة بمقابل مادى، وخلال ساعات سيتم إتاحتها مجانا.

ولمعرفة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، على بوابة محافظة القاهرة، اضغط هنا..