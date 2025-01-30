وظائف بمرتبات 122 ألف جنيه فى الإمارات.. أخر فرصة للتقديم اليوم

كتبت آية دعبس

تغلق وزارة العمل، مساء اليوم، الخميس، باب تقديم طلبات الراغبين فى التقدم على 50 وظيفة بدولة الإمارات، للذكور والإناث، بمرتبات 9000 درهم، أى ما يوازى 122 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الـ وظائف هى:

- مدربين رياضيين فى مجال الإعداد البدنى لأحد الأندية الرياضية.

- الراتب الشهرى 9000 درهم إماراتى، أى ما يوازى 122 ألف جنيه مصري.

* أما المستندات والأوراق والشروط المطلوبة، فهى:

- أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.

- أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 40 سنة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة فى إعداد وتأهيل المُدربين

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- بشأن المُتقدمين من خريجى المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية، لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة فى إعداد وتأهيل المدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

ولفتت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إلى أنه على الشباب الراغب فى التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الإلكترونى التالى labour@labour.gov.eg.

• وحول مميزات الالتحاق بتلك الوظائف، فهى:

- المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم إماراتى شامل، بدل السكن، والانتقالات.

- تأمين طبى وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات.

- تذكرة سفر الاستقدام

- ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل.

- مدُة العقد سنتين.