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نتائج امتحانات النقل بالقاهرة من "تالتة" ابتدائى" إلى "تانية" إعدادى اليوم

الخميس، 30 يناير 2025 04:29 م
نتائج امتحانات النقل بالقاهرة من "تالتة" ابتدائى" إلى "تانية" إعدادى اليوم نتائج صفوف النقل بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على الموقع الرسمى للمديرية " مجاناً   " www.cairomoe.ne، وذلك مساء اليوم الخميس، على أن تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتباراً من يوم السبت القادم.

النتائج
النتائج

وتشمل نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف " الثالث والرابع والخامس والسادس " ونتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية للصفوف "الأول والثاني".

ومن المقرر أن يتم اتاحة أتاحة نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، على موقع المديرية، ولمعرفتها اضغط هنا..







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نتيجة صفوف النقل

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