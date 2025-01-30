نتائج امتحانات النقل بالقاهرة من "تالتة" ابتدائى" إلى "تانية" إعدادى اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على الموقع الرسمى للمديرية " مجاناً " www.cairomoe.ne، وذلك مساء اليوم الخميس، على أن تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتباراً من يوم السبت القادم.



النتائج

وتشمل نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف " الثالث والرابع والخامس والسادس " ونتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية للصفوف "الأول والثاني".

ومن المقرر أن يتم اتاحة أتاحة نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، على موقع المديرية، ولمعرفتها اضغط هنا..