اليوم السابع
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نتيجة التيرم الأول لسنوات النقل فى محافظة القاهرة.. بالرقم القومى

الخميس، 30 يناير 2025 11:35 ص
نتيجة التيرم الأول لسنوات النقل فى محافظة القاهرة.. بالرقم القومى نتيجة صفوف النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أتاحت مديرية التربية والتعليم لينك نتيجة امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الإعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك على موقع المديرية، كما حجبت المديرية النتائج لصالح شركة خاصة ويتم معرفة النتائج بشكل مؤقت من خلال رقم هاتبف الشركة بمقابل مادى، وخلال ساعات سيتم إتاحتها مجانا.

ولمعرفة نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، على بوابة محافظة القاهرة، يتم الضفط هنا 

وفى السياق، من المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة مطلع الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط على هنا






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نتيجة صفوف النقل

صفوف النقل

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية

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الشهادة الاعدادية

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