مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 30-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 08: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13 م

موعد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:03 م

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 2:59 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 09: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م