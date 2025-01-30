مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 30-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 08: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:03 م
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 2:59 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:39 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 09: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م